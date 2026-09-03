तेलंगाना सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव हिरासत में

तेलंगाना सचिवालय के बाहर प्रदर्शन। फोटो-IANS
Telangana Fee Reimbursement: तेलंगाना में लंबित छात्र फीस प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) की राशि जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा ने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ज्ञापन सौंपने के लिए सचिवालय में प्रवेश की अनुमति मांगी थी। पार्टी नेताओं की मांग थी कि राज्य सरकार छात्रों की लंबित फीस प्रतिपूर्ति की राशि जल्द जारी करे।
भाजपा नेताओं और भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने और सचिवालय परिसर में प्रवेश की मांग की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौके पर ही प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए।
प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बंद गेट पर चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव, भाजपा विधायक दल के नेता एलेटी महेश्वर रेड्डी और सांसद डी.के. अरुणा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।
हिरासत में लिए जाने के बाद रामचंदर राव को चिक्कडपल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं भाजपा सांसद डी.के. अरुणा को गांधी नगर पुलिस स्टेशन भेजा गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी भाजपा नेताओं ने फीस प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर आंदोलन जारी रखने की बात कही।
हिरासत में लिए जाने के बाद रामचंदर राव ने कहा कि छात्रों की लंबित फीस प्रतिपूर्ति की पूरी राशि जारी होने तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने "40 लाख छात्रों की आवाज को गिरफ्तार कर लिया है।" उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकारों के लिए भाजपा अपना संघर्ष जारी रखेगी।
रामचंदर राव ने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि फीस प्रतिपूर्ति की करीब 15,000 करोड़ रुपये की राशि लंबित है। उनके मुताबिक, राशि जारी नहीं होने से राज्य के करीब 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को लगातार सरकार के सामने उठा रही है और छात्रों के हित में आंदोलन जारी रखा जाएगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फीस प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर वह पहले भूख हड़ताल कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी छात्रों की लंबित राशि जारी करने की मांग की है। रामचंदर राव के मुताबिक, भाजपा ने छात्रों से आठ लाख हस्ताक्षर भी एकत्र किए हैं और सरकार के सामने उनकी समस्याओं को रखने की कोशिश की है।
रामचंदर राव ने बताया कि उन्होंने 31 अगस्त को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा था। उनका उद्देश्य छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना था। उनके मुताबिक, पत्र के बावजूद मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह अन्य भाजपा नेताओं के साथ गुरुवार को सचिवालय पहुंचे। वहां प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
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