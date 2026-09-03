3 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

तेलंगाना सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव हिरासत में

Telangana Fee Reimbursement: तेलंगाना में लंबित छात्र फीस प्रतिपूर्ति राशि जारी करने की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Sep 03, 2026

telangana fee reimbursement bjp protest ramachander rao detained

तेलंगाना सचिवालय के बाहर प्रदर्शन। फोटो-IANS

Telangana Fee Reimbursement: तेलंगाना में लंबित छात्र फीस प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) की राशि जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा ने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ज्ञापन सौंपने के लिए सचिवालय में प्रवेश की अनुमति मांगी थी। पार्टी नेताओं की मांग थी कि राज्य सरकार छात्रों की लंबित फीस प्रतिपूर्ति की राशि जल्द जारी करे।

सचिवालय के मुख्य द्वार पर पुलिस ने रोका

भाजपा नेताओं और भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सचिवालय के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने और सचिवालय परिसर में प्रवेश की मांग की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौके पर ही प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए।

गेट पर चढ़ने की कोशिश, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बंद गेट पर चढ़ने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव, भाजपा विधायक दल के नेता एलेटी महेश्वर रेड्डी और सांसद डी.के. अरुणा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।

अलग-अलग थानों में ले जाए गए नेता

हिरासत में लिए जाने के बाद रामचंदर राव को चिक्कडपल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं भाजपा सांसद डी.के. अरुणा को गांधी नगर पुलिस स्टेशन भेजा गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी भाजपा नेताओं ने फीस प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर आंदोलन जारी रखने की बात कही।

रामचंदर राव बोले- राशि जारी होने तक जारी रहेगा आंदोलन

हिरासत में लिए जाने के बाद रामचंदर राव ने कहा कि छात्रों की लंबित फीस प्रतिपूर्ति की पूरी राशि जारी होने तक भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने "40 लाख छात्रों की आवाज को गिरफ्तार कर लिया है।" उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकारों के लिए भाजपा अपना संघर्ष जारी रखेगी।

करीब 15 हजार करोड़ रुपये लंबित होने का दावा

रामचंदर राव ने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि फीस प्रतिपूर्ति की करीब 15,000 करोड़ रुपये की राशि लंबित है। उनके मुताबिक, राशि जारी नहीं होने से राज्य के करीब 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को लगातार सरकार के सामने उठा रही है और छात्रों के हित में आंदोलन जारी रखा जाएगा।

पहले भी भूख हड़ताल और हस्ताक्षर अभियान का दावा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फीस प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर वह पहले भूख हड़ताल कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी छात्रों की लंबित राशि जारी करने की मांग की है। रामचंदर राव के मुताबिक, भाजपा ने छात्रों से आठ लाख हस्ताक्षर भी एकत्र किए हैं और सरकार के सामने उनकी समस्याओं को रखने की कोशिश की है।

31 अगस्त को मुख्यमंत्री से मांगा था मिलने का समय

रामचंदर राव ने बताया कि उन्होंने 31 अगस्त को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा था। उनका उद्देश्य छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना था। उनके मुताबिक, पत्र के बावजूद मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह अन्य भाजपा नेताओं के साथ गुरुवार को सचिवालय पहुंचे। वहां प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Sept 2026 05:26 pm

Published on:

03 Sept 2026 05:26 pm

Hindi News / National News / तेलंगाना सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव हिरासत में

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Satyendra Jain Bail: सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर बोले अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज, ‘ऑपरेशन पंजाब’ हुआ फेल

Satyendra Jain Bail
राष्ट्रीय

Punjab Politics: बीजेपी ने जारी की ऑडियो क्लिप, पंजाब में केस निपटाने के नाम पर 5 करोड़ मांगने का आरोप, AAP ने किया पलटवार

Pradeep Bhandari
राष्ट्रीय

ओम बिरला ने टीएमसी के बागी सांसदों को दिया 22 सितंबर तक समय, अभिषेक बनर्जी ने की थी अयोग्य ठहराने की मांग

Om Birla
राष्ट्रीय

‘मैंने फोन उठाकर नौकरी मांगी’, अमेठी की हार के बाद टीवी पर वापसी पर स्मृति ईरानी ने दिया बयान, बोलीं- सत्ता में कोई दोस्त नहीं

Smriti Irani Interview
मनोरंजन

Maharashtra Murder: प्रेम प्रसंग के चलते 17 वर्षीय छात्र की हत्या, आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर बुलाया

Maharashtra Murder
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.