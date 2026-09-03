तेलंगाना सचिवालय के बाहर प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव हिरासत में

Telangana Fee Reimbursement: तेलंगाना में लंबित छात्र फीस प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) की राशि जारी करने की मांग को लेकर गुरुवार को भाजपा ने राज्य सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को ज्ञापन सौंपने के लिए सचिवालय में प्रवेश की अनुमति मांगी थी। पार्टी नेताओं की मांग थी कि राज्य सरकार छात्रों की लंबित फीस प्रतिपूर्ति की राशि जल्द जारी करे।