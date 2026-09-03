Assam Police Constable firing: असम में पुलिस चौकी में सिपाही ने राइफल से फायरिंग कर दो साथी पुलिसकर्मियों की हत्या की

असम पुलिस ने बताया कि 29वीं असम पुलिस बटालियन के कॉन्स्टेबल चिरंजीब चौधरी ने अपने दो साथियों पर हमला किया। हालांकि, गोलीबारी के पीछे की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। मृतक कॉन्टेबलों की पहचान फजरुल अली और इंद्रजीत बोरा के रूप में हुई है। असम पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों को AK-टाइप सर्विस राइफल से गोली मारी गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस आउटपोस्ट पर तड़के हुई गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।