Nepal Flood: तबाही से बचे लोगों ने सुनाई दास्तान, संभलने का मौका तक नहीं मिला, 2 मिनट में उजड़ गया पूरा गांव

त्रिशूली में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने में जुटे नेपाल टेलीकॉम के एक तकनीशियन ने बताया कि आपदा में संचार ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया है। उन्होंने कहा, सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो गया है। इसलिए हम इंटरनेट कनेक्शन बहाल करने के लिए नेपाल टेलीकॉम से यहां आए हैं। हमें अभी कुल नुकसान की विस्तृत जानकारी नहीं है, क्योंकि हम हाल ही में यहां पहुंचे हैं। तकनीशियन के मुताबिक, करीब 6 से 7 लाख रुपए मूल्य के उपकरण नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि त्रिशूली इलाके में इंटरनेट सेवा आज या कल तक बहाल होने की उम्मीद है। हालांकि, त्रिशूली से आगे के इलाकों में संचार सेवाएं बहाल करने में कम से कम तीन दिन या उससे अधिक समय लग सकता है। फिलहाल इसकी कोई निश्चित समयसीमा बताना संभव नहीं है।