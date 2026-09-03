ड्रग तस्करी नेटवर्क पर ED की बड़ी कार्रवाई, 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी, हवाला और क्रिप्टो कनेक्शन की भी जांच



तमिलनाडु में ED की जांच कई मामलों पर आधारित है। एक मामले में NCB ने 11 जून 2024 को रामनाथपुरम के एक शरणार्थी शिविर में रह रहे श्रीलंकाई नागरिक एन अजनथन और के मधुसूदन को 1.47 किलोग्राम मेथामफेटामाइन के साथ पकड़ा था। ED के मुताबिक, इस नेटवर्क में अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई थीं। इनमें मेथामफेटामाइन की खरीद या उसके लिए पैसे की व्यवस्था, ड्रग्स की आवाजाही, श्रीलंका तक पहुंचाने की तैयारी और हवाला चैनलों के जरिए भुगतान व रकम का निपटारा शामिल था। एक अन्य मामले में NCB ने 24 जुलाई 2024 को चेन्नई में बायसुल रहमान को 5.970 किलोग्राम मेथामफेटामाइन के साथ गिरफ्तार किया था। एजेंसी को शक है कि ड्रग्स को आगे श्रीलंका भेजा जाना था। इस जांच में सैयद इब्राहिम का नाम भी सामने आया है, जो कथित तौर पर चेन्नई आया था। दिसंबर 2023 में NCB ने चेन्नई में श्रीलंकाई नागरिक एस उदया कुमार को भी दो किलोग्राम मेथामफेटामाइन के साथ पकड़ा था।