Budgam Terrorist: जम्मू-कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षाबलों और आंतकियों में मुठभेड़, जवानों ने घेरा

इससे पहले 22 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आंतकियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा और बड़गाम शामिल थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकियों के हैंडलर्स और स्थानीय ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) के नेटवर्क की भूमिका खंगाली गई थी। इसी क्रम में आज बड़गाम में सेना और आंतकियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली है।