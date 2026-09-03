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Budgam Terrorist: जम्मू-कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षाबलों और आंतकियों में मुठभेड़, जवानों ने घेरा

Budgam Terrorist Operation: जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल युसमर्ग में सेना के जवान और आंतकियों के बीच मुठभेड़ हुई है।
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श्रीनगर

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Gajanand Prajapat

Sep 03, 2026

jammu and kashmir encounter

सेना के जवान (फोटोृ-ANI)

Budgam Terrorist Operation: कश्मीर के बड़गाम जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल युसमर्ग (Yusmarg) के पास से सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली है। जानकारी के अनुसार आतंकियों को घेर लिया गया है और आसपास के वनक्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

आंतकियों और सेना के बीच हुई गोलीबारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेना के जवान और आंतकियों के बीच हुई गोलीबारी में किसी के भी हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। इसके अलावा आतंकियों की संख्या की पुष्टि भी नहीं हो सकी।

NIA ने की आंतकियों की साजिश नाकाम

इससे पहले 22 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आंतकियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा और बड़गाम शामिल थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकियों के हैंडलर्स और स्थानीय ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) के नेटवर्क की भूमिका खंगाली गई थी। इसी क्रम में आज बड़गाम में सेना और आंतकियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली है।

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Updated on:

03 Sept 2026 09:27 pm

Published on:

03 Sept 2026 09:06 pm

Hindi News / National News / Budgam Terrorist: जम्मू-कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षाबलों और आंतकियों में मुठभेड़, जवानों ने घेरा

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