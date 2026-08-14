कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिली आतंकी धमकी पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, गृह मंत्रालय से जांच की मांग

मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते और काम करते हैं, फिर केवल एक समुदाय को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में इतने सारे लोग रहते हैं, तो सिर्फ कश्मीरी पंडितों को चुन-चुनकर धमकियां क्यों दी जा रही हैं? गृह मंत्रालय को इसकी जांच करनी चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके धमकियां देने वाले ये लोग कौन हैं? मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है और एमएचए को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए।