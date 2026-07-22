अनंतनाग के लाल चौक पर बड़ा आतंकी हमला: अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात पुलिस हेड कॉन्स्टेबल शहीद, TRF ने ली जिम्मेदारी

अधिकारियों के अनुसार, यह हमला दोपहर लगभग 12:30 बजे उस समय हुआ जब लाल चौक बाजार में आम लोगों की काफी चहल-पहल थी। आतंकियों ने वहां तैनात पुलिस बल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मौके पर मौजूद सुरक्षाबलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन गंभीर रूप से ज़ख्मी हो गए। उन्हें तत्काल नजदीकी 'गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC)' अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, इस पूरे घटना की लश्कर-ए-तैयबा के शैडो संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली है।