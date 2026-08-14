जिसे कभी क्रिकेट खेलने से रोका गया, अब राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा; आमिर बोले- सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा

आमिर का क्रिकेट का सफर आसान नहीं रहा। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन दिव्यांग होने की वजह से कई लोग उन्हें अपने साथ खेलने का मौका नहीं देते थे। इससे उन्हें काफी दुख होता था। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और क्रिकेट के अपने सपने को पूरा करने में जुटे रहे।



आमिर ने अपने मुश्किल समय को याद करते हुए गौतम अडानी और अडानी फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जब वह जिंदगी के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब उन्हें मदद मिली। आमिर अब अपनी क्रिकेट अकादमी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि गौतम अडानी ही उनकी अकादमी का उद्घाटन करें।