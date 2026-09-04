IndiGo Flight Accident: श्रीनगर एयरपोर्ट पर IndiGo की फ्लाइट हादसे का शिकार, पार्किंग के दौरान ब्रेक फेल; बाल-बाल बचे यात्री

IndiGo Flight 6E 225: श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुंबई से पहुंची IndiGo की फ्लाइट 6E 225 के साथ लैंडिंग के बाद ऐसा वाकया हुआ, जिसने कुछ देर के लिए यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ की चिंता बढ़ा दी। विमान पार्किंग बे की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे रोकने में दिक्कत आई और वह आगे लगे ढांचे से जा टकराया। राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।