दिशा सालियान मामला: CBI जांच पर संजय राउत का बयान, कहा- आदित्य ठाकरे को बेवजह घसीटा जा रहा

Disha Salian Case: दिवंगत दिशा सालियान की मौत के मामले में उनके पिता सतीश सालियान के उस दावे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई की एफआईआर में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे के साथ सूरज पंचोली और रिया चक्रवर्ती के नाम भी हैं। इस मामले पर अब शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। राउत ने मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा जताते हुए आदित्य ठाकरे का इस मामले से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है।