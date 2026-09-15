Vvaan के ट्रेलर लॉन्च से पहले नंगे पैर लालबागचा राजा पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा, एकता कपूर भी दिखीं साथ, Video वायरल

फिल्म को लेकर मेकर्स पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा चुके हैं। फिल्म की कहानी की दुनिया से दर्शकों को रूबरू कराने के लिए टीम ने ‘द लीजेंड ऑफ वान’ नाम की एक कॉमिक बुक भी लॉन्च की थी। बता दें, ‘ववान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ में छठ पूजा को सिर्फ एक त्योहार के तौर पर नहीं, बल्कि इसकी धार्मिक और प्रकृति से जुड़ी परंपराओं के साथ पेश किया गया है। फिल्म की कहानी का संबंध वन मंदिर से भी है, जिसे ‘ववान’ की मूल प्रेरणा बताया गया है।