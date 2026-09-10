सिर्फ फिल्म नहीं, बिहार की संस्कृति की झलक! तमन्ना भाटिया की Vvaan में पहली बार दिखेगा छठ का रंग

छठ की खासियत सिर्फ इसके धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह पर्व परिवार और समुदाय को भी एक साथ जोड़ता है। घरों में ठेकुआ और फलों समेत पारंपरिक प्रसाद तैयार किए जाते हैं, जबकि घाटों पर बड़ी संख्या में लोग पूजा में शामिल होते हैं। बता दें, छठ से जुड़े लोकगीत भी इस पर्व का अहम हिस्सा हैं। इनके जरिए क्षेत्र की लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही हैं। ऐसे में ‘ववान’ के जरिए इस पर्व को बड़े पर्दे पर दिखाना फिल्म की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को खास बनाता है।