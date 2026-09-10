‘पठान-टाइगर’ का नाम लेकर फंसे कुणाल खेमू? ‘वाइब’ को लेकर बोले- ये किसी फिल्म का स्पूफ नहीं है

उन्होंने बताया कि वह बहुत सारी कॉमेडी फिल्में देखते हैं और संभव है कि उनकी राइटिंग पर भी उनका असर पड़ता हो। वह अमेरिकी फिल्ममेकर वेस एंडरसन की कहानी कहने की शैली से भी काफी प्रभावित हैं। कुणाल के मुताबिक, एंडरसन की फिल्मों में ह्यूमर होता है, लेकिन वह सिर्फ कॉमेडी फिल्ममेकर नहीं हैं। कुणाल ने बताया कि उनके पास हॉरर, एक्शन और डार्क फिल्मों से जुड़ी स्क्रिप्ट भी तैयार हैं। हालांकि, फिलहाल इंडस्ट्री में लोग उन्हें कॉमेडी वाले जॉनर में ज्यादा सहजता से देखते हैं। वह एक-दो कॉमेडी फिल्में करने के बाद किसी अलग जॉनर की कहानी पर काम करना चाहते हैं।