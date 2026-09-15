अंबानी की गणपति पूजा में दिशा पाटनी के डीप नेक ब्लाउज पर विवाद, यूजर्स बोले- ‘कृति को ट्रोल किया, अब क्या?’

इन प्रतिक्रियाओं ने कृति सेनन से जुड़े हालिया विवाद की यादें भी ताजा कर दीं, जिन्हें रक्षाबंधन के एक विज्ञापन में पहने गए आउटफिट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों घटनाओं की तुलना की और दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां कृति को उनके आउटफिट के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। वहीं, दिशा को अब अपने गणपति लुक को लेकर ऐसी ही बहस का सामना करना पड़ रहा है।