‘प्रियंका चाहर बनना इतना आसान नहीं’, एक्ट्रेस के बयान को कनिका मान से जोड़ रहे यूजर्स, बोले- ‘इतना इनसिक्योर और रूड क्यों’

Priyanka Chahar Trolling: प्रियंका चाहर चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा में है। अपने वीडियो में प्रियंका ने नए रियलिटी शोज और कंटेस्टेंट्स का जिक्र करते हुए कहा कि हर कोई उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ‘प्रियंका बनना’ इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। प्रियंका के इस बयान को सोशल मीडिया यूजर्स कनिका मान पर कटाक्ष के तौर पर देख रहे हैं।