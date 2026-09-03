दिशा सालियान केस: CBI जांच के आदेश पर नितेश राणे बोले- आदित्य ठाकरे की चुप्पी में सारे जवाब छिपे, MLA ने किया पलटवार

Disha Salian CBI Investigation: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल CBI को सौंपने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने करीब छह साल तक केस दर्ज नहीं किए जाने और जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े होते हैं। हालांकि, अदालत ने साफ कहा कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत सामने आने तक किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है