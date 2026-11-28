घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान अनिरूला ने गांव के ही रहने वाले सोनू पर हत्या का आरोप लगाया और इस संबंध में पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि सोनू अक्सर उसकी बहन को धमकी देता था और परिवार से किराए पर जमीन मांग रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पूर्व में इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन फिर बाद में समझौता हो गया, लेकिन इसके बावजूद सोनू उनकी बहन को धमकियां दे रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से सोनू ने उनकी हत्या की। जुबैन के पति गुलफाम मेरठ का रहने वाला है और 8 साल पहले ही दोनों अलग हो गए थे, जिसके बाद जुबैन निशा अकेले ही नंदगंज में अपनी बेटी के साथ रह रही थी।