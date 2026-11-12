पुलिस संग मुठभेड़ में पंजाब का शातिर गौ-तस्कर घायल, गाजीपुर पुलिस ने दो अन्य को भी पकड़ा, दो DCM से 18 पशु बरामद

थाना अध्यक्ष ने बताया कि पंजाब के लुधियाना का रहने वाला सुखदीप कुमार इस मुठभेड़ में घायल हो गया है। वहीं उसके दो अन्य साथी पवन कुमार और दर्शन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए तीनों अभियुक्त पंजाब के ही रहने वाले हैं और पंजाब से पशुओं को लादकर बिहार में बेच दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से .315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसके साथ ही दो डीसीएम गाड़ी जिस पर पंजाब की नंबर प्लेट लगी है, उसे भी जप्त कर लिया गया है। वहीं, 18 गोवंशों को आश्रय स्थल भेज दिया गया है।