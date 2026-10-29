स्कॉर्पियो बेकाबू होकर हवा में उछली, नीचे गिरते ही उखड़ गए दोनों पहिए, चीखों से गूंजा एक्सप्रेस-वे

आधी रात का सन्नाटा, 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का पिलर नंबर 340। अचानक लोहे की भारी-भरकम ग्रिल टूटने की भयावह आवाज के साथ एक स्कॉर्पियो बेकाबू होकर हवा में उछली। कई पलटी मारते हुए 30 फीट नीचे जा गिरी और सीधे बिजली के पोल से टकराकर रुकी। गाड़ी के दोनों पिछले पहिए उखड़ चुके थे, बोनट और डिग्गी पिचककर लोहे का मलबा बन चुकी थी। लोहे से टकराते ही धमाके के साथ एयरबैग खुल गए, लेकिन इस भीषण टक्कर के आगे सुरक्षा का हर इंतजाम नाकाम साबित हुआ।