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शादी तय होने पर मांगी दावत, पार्टी के बाद 3 दोस्तों की मौत, डेढ़ साल पहले हुई थी जीतू की शादी, 3 महीने का बच्चा

Etah Three Friends Death: एटा में 3 दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस को मौके से शराब की खाली बोतल और नशीली गोलियों के खाली रैपर मिले हैं।
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एटा

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Aman Pandey

Updated: 12 Nov 2026, 12:34 PM IST

etah 3 friends die after liquor party

एटा में 3 दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तीनों की पहचान किशोरपुर निवासी अजीत (18), जीतू (20) और शिवकुमार (19) के रूप में हुई है। घटना से पहले तीनों के शराब पीने की बात सामने आई है। पुलिस को घटनास्थल से शराब की बोतलों के साथ भांग की गोलियां भी मिली हैं। अधिकारियों ने इनके नमूने जांच के लिए भेजे हैं। हालांकि, अभी मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं हुई है।

अजीत पुत्र चंद्रपाल महाराष्ट्र के नासिक में टमाटर बेचने का काम करता था। जीतू पुत्र लेखराज भी नासिक में शटरिंग और टमाटर के कारोबार से जुड़ा था, जबकि शिवकुमार पुत्र दुर्विजय कक्षा 12 का छात्र था। परिजनों ने शराब की एक्सपायरी होने की आशंका जताई है।

दोस्त की शादी तय होने पर मांगी थी पार्टी

ग्रामीणों के अनुसार, गांव के महीपाल के बेटे लोकेन्द्र की शादी तय हुई थी। इस पर अजीत, जीतू और शिवकुमार ने उससे पार्टी मांगी। लोकेन्द्र ने उन्हें शराब की एक बोतल दी थी। तीनों दोस्त शराब लेकर एक स्कूल पहुंचे और वहीं बैठकर पी। इसके बाद वे एक ही बाइक पर सवार होकर वहां से निकले।

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गांव से कुछ दूर सबमर्सिबल के पास पहुंचने पर तीनों की हालत बिगड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक खड़ी करते ही वे जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें संभाला और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

मौके से शराब की बोतल, खाद्य पदार्थ और नशीली गोलियां मिली

परिजनों ने शराब एक्सपायरी होने की आशंका जताई है। पुलिस को मौके से शराब की बोतल, कुछ खाद्य पदार्थ और नशीली गोलियां मिली हैं। आबकारी विभाग भी शराब की जांच कर रहा है। हालांकि, अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि युवकों की मौत का कारण शराब में मिलावट थी या कुछ और।

पिता बोले- शिवकुमार शराब नहीं पीता था

शिवकुमार की मौत के बाद उसके पिता दुर्विजय सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है कि बेटा शराब नहीं पीता था। वह शाम करीब चार बजे नहाने के बाद घर से निकला था। इसके बाद दोस्तों के साथ कहां गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी।दुर्विजय सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना से पहले दोपहर में अजीत और जीतू गांव में साथ घूमते दिखाई दिए थे। उस समय दोनों ने शराब नहीं पी थी।

जीतू के घर तीन महीने का बच्चा, डेढ़ साल पहले हुई थी शादी

जीतू महाराष्ट्र के नासिक में काम करता था। वह छह नवंबर को त्योहार मनाने गांव आया था। उसकी शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी और उसका तीन महीने का बच्चा है। वह शटरिंग के काम के साथ टमाटर का कारोबार भी करता था।

जीतू के भाई प्रेमपाल ने बताया कि परिवार की गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं थी। जीतू घटना से एक दिन पहले पत्नी की दौज कराने ससुराल गया था। इसके बाद वह घर लौट आया था।

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