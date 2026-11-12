शादी तय होने पर मांगी दावत, पार्टी के बाद 3 दोस्तों की मौत, डेढ़ साल पहले हुई थी जीतू की शादी, 3 महीने का बच्चा

एटा में 3 दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तीनों की पहचान किशोरपुर निवासी अजीत (18), जीतू (20) और शिवकुमार (19) के रूप में हुई है। घटना से पहले तीनों के शराब पीने की बात सामने आई है। पुलिस को घटनास्थल से शराब की बोतलों के साथ भांग की गोलियां भी मिली हैं। अधिकारियों ने इनके नमूने जांच के लिए भेजे हैं। हालांकि, अभी मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं हुई है।