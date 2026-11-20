बिहार के बक्सर में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद करीब 20 फीट हवा में उछलकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे को पार करते हुए पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार दूल्हे के 3 दोस्तों और बाइक सवार 3 युवकों की जान चली गई।
हादसा राजपुर थाना क्षेत्र में NH-319A पर सोनपा गांव के पास हुआ। कार सवार उत्तर प्रदेश के गहमर थाना क्षेत्र के भतौरा गांव से बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित विशुनपुरा गांव बारात लेकर जा रहे थे। कार में चालक समेत पांच लोग सवार थे।
इसी दौरान सोनपा गांव के तीन युवक एक बाइक से मुख्य सड़क पर निकले। वे घर से करीब 50 मीटर ही आगे पहुंचे थे कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। वहीं, कार अनियंत्रित होकर हवा में उछली और पेड़ से टकरा गई।
हादसे में कार सवार इरफान अंसारी (25), अरबाज अंसारी (20) और बादल कुमार (30) की मौत हो गई। तीनों भतौरा गांव के रहने वाले थे। बाइक सवार अरुण कुमार (22) को स्थानीय लोग निजी वाहन से बक्सर सदर अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल शुभम कुमार (21) और शिवम कुमार (18) को वाराणसी रेफर किया गया था। हालांकि, दोनों ने बनारस पहुंचने से पहले ही दुर्गावती के पास दम तोड़ दिया।
मृतक अरुण कुमार उत्तर प्रदेश के उतरौली गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम रामनिधि राय है। वह दो भाइयों में छोटे थे। सेना में भर्ती होने के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। एक दिन पहले ही वह सोनपा गांव में अपने मामा हरेराम राजभर के घर आए थे। गुरुवार शाम वह दोस्तों शुभम कुमार और शिवम कुमार के साथ बाइक से महावीर स्थान की तरफ जा रहे थे। तभी यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि अरुण का बायां पैर शरीर से अलग होकर दूर जा गिरा।
प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। इस वजह से चालक कार नियंत्रित नहीं कर सका और पीछे से बाइक टक्कर मार दी। तेज आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर पड़े छटपटा रहे थे। कार में भी चीख-पुकार मची हुई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
चालक छांगुर कुमार उर्फ सतेंद्र (25) भी भतौरा गांव का रहने वाला है। हादसे के बाद से उसका पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि छांगुर ने करीब दो महीने पहले सेकेंड हैंड आई-20 कार खरीदी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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