मृतक अरुण कुमार उत्तर प्रदेश के उतरौली गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम रामनिधि राय है। वह दो भाइयों में छोटे थे। सेना में भर्ती होने के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। एक दिन पहले ही वह सोनपा गांव में अपने मामा हरेराम राजभर के घर आए थे। गुरुवार शाम वह दोस्तों शुभम कुमार और शिवम कुमार के साथ बाइक से महावीर स्थान की तरफ जा रहे थे। तभी यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि अरुण का बायां पैर शरीर से अलग होकर दूर जा गिरा।