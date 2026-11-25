एसटी हसन ने सवाल किया कि क्या इमरान मसूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मामले में क्या कहते हैं? कोई भी सीट जिस पर हम जीते हुए हैं, उस पर किसी दूसरे उम्मीदवार की दावेदारी का कोई मतलब नहीं है। इसमें परेशान होने जैसी कौन सी बात है। हमारा यानी कांग्रेस-सपा मकसद भाजपा को हराने का है। हमें अपने मकसद को तय करना है। आपस में एक-दूसरे पर बयानबाजी से खटास पैदा करना ठीक नहीं है।