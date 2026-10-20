अमरोहा में बुजुर्ग की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन, चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन; कार्रवाई की मांग

Amroha Elderly Man Death:उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने उमरपुर चौराहे पर शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजन हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। घटना के बाद कुछ समय के लिए मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई।