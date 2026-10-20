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अमरोहा में बुजुर्ग की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन, चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन; कार्रवाई की मांग

Amroha News: अमरोहा के उमरपुर चौराहे पर बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक, मामले में मुकदमा दर्ज है और कानूनी कार्रवाई जारी है।
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अमरोहा

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Mohd Danish

Oct 20, 2026

amroha elderly man death protest umarpur crossing

अमरोहा में बुजुर्ग की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन | AI Generated Image

Amroha Elderly Man Death:उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने उमरपुर चौराहे पर शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजन हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। घटना के बाद कुछ समय के लिए मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई।

एक सप्ताह पहले हुआ था हादसा

जानकारी के मुताबिक, करीब एक सप्ताह पहले दूध की गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग घायल हो गए थे। हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों में नाराजगी फैल गई।

कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर रखा शव

बुजुर्ग की मौत से नाराज परिजन उमरपुर चौराहे पर पहुंचे और शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि हादसे के जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के चलते मौके पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई।

कई थानों की पुलिस रही तैनात

मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात रही। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों के मुताबिक, परिजनों ने कुछ समय के लिए शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें समझा-बुझाकर वहां से हटाया गया।

पुलिस ने बताया दर्ज है मुकदमा

पुलिस की ओर से दिए गए बयान के अनुसार, इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि परिजनों को समझाकर मौके से हटाया गया है और वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है।

अब कार्रवाई पर टिकी नजरें

बुजुर्ग की मौत के बाद परिजन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। अब इस मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।

परिजनों ने की न्याय की मांग

अमरोहा में बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा उमरपुर चौराहे पर देखने को मिला। शव सड़क पर रखकर किए गए प्रदर्शन के जरिए उन्होंने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। परिजन चाहते हैं कि मामले में दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएं।

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Updated on:

20 Oct 2026 10:37 am

Published on:

20 Oct 2026 10:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में बुजुर्ग की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन, चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन; कार्रवाई की मांग

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