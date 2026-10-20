अमरोहा में बुजुर्ग की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन, चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन; कार्रवाई की मांग

अमरोहा में बुजुर्ग की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन | AI Generated Image
Amroha Elderly Man Death:उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने उमरपुर चौराहे पर शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजन हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। घटना के बाद कुछ समय के लिए मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई।
जानकारी के मुताबिक, करीब एक सप्ताह पहले दूध की गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग घायल हो गए थे। हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों में नाराजगी फैल गई।
बुजुर्ग की मौत से नाराज परिजन उमरपुर चौराहे पर पहुंचे और शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि हादसे के जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के चलते मौके पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात रही। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों के मुताबिक, परिजनों ने कुछ समय के लिए शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें समझा-बुझाकर वहां से हटाया गया।
पुलिस की ओर से दिए गए बयान के अनुसार, इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि परिजनों को समझाकर मौके से हटाया गया है और वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है।
बुजुर्ग की मौत के बाद परिजन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। अब इस मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
अमरोहा में बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा उमरपुर चौराहे पर देखने को मिला। शव सड़क पर रखकर किए गए प्रदर्शन के जरिए उन्होंने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। परिजन चाहते हैं कि मामले में दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएं।
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