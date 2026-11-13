बागपत में खूनी रंजिश: सगे चाचा ने यूपी पुलिस के सिपाही बेटे संग मिलकर की भट्ठा मालिक की हत्या, ईंट से सीने पर किए ताबड़तोड़ वार

जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर इस घटना ने पूरे छपरौली थाना क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और शोक की लहर है। एक ओर जहां मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है, वहीं पुलिस सिपाही होने के बावजूद सनी के शामिल होने की बात चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर काम कर रही है।