बागपत में खूनी रंजिश: सगे चाचा ने यूपी पुलिस के सिपाही बेटे संग मिलकर की भट्ठा मालिक की हत्या, ईंट से सीने पर किए ताबड़तोड़ वार

क्राइम न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)
Bagpat Murder News: बागपत जिले के छपरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत हलालपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। ईंट-भट्ठा मालिक संजीव (45) की उनके सगे चाचा उदयराज और उसके दोनों बेटों ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी। हमले में भट्ठे की ईंटों से पीड़ित के सीने पर ताबड़तोड़ वार किए गए। मृतक के भाई मौजूदा ग्राम प्रधान हैं, जबकि एक आरोपी यूपी पुलिस में सिपाही है। हत्या की जड़ में 2 लाख रुपये का पुराना विवाद बताया जा रहा है।
घटना शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे घटी। हलालपुर गांव निवासी संजीव अपने ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे थे। परिवार में उनकी पत्नी अंजली और 18 वर्षीय बेटा ध्रुव हैं। संजीव के बड़े भाई सुधीर गांव के ग्राम प्रधान हैं। उसी समय उनके चाचा उदयराज अपने खेत से गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भट्ठे के पास पहुंचे। उनके साथ दोनों बेटे सनी और आर्यन भी थे।
वहां पहुंचते ही 2 लाख रुपये के विवाद को लेकर संजीव और उदयराज के बीच फिर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि उदयराज ने दोनों बेटों के साथ मिलकर संजीव को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तीनों ने भट्ठे पर पड़ी ईंटें उठाईं और संजीव के सीने पर बार-बार जोरदार वार करने लगे। ईंटों की मार से संजीव गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सीने से खून बहने लगा।
शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। लोगों को आता देख तीनों आरोपी-उदयराज, सनी और आर्यन-वहां से फरार हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत संजीव को उठाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल संजीव को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उदयराज के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा सनी यूपी पुलिस में सिपाही है और लखनऊ में तैनात है। वह इन दिनों छुट्टी पर घर आया हुआ था। छोटा बेटा आर्यन खेती-बाड़ी में पिता का हाथ बंटाता है। गांव के लोगों के अनुसार, संजीव और उनके चाचा के बीच पिछले काफी समय से 2 लाख रुपये को लेकर विवाद चल रहा था। पहले भी कई बार झगड़े हो चुके थे, लेकिन इस बार मामला जानलेवा साबित हुआ।
जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर इस घटना ने पूरे छपरौली थाना क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और शोक की लहर है। एक ओर जहां मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है, वहीं पुलिस सिपाही होने के बावजूद सनी के शामिल होने की बात चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर काम कर रही है।
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