‘अभी मारा है या नहीं?’ चैट के उन पन्नों ने खोला राज, जिनमें पति की मौत का लाइव अपडेट ले रही थी पत्नी

उत्तर प्रदेश के बड़ौत में किसान प्रमोद हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, प्रमोद की हत्या की साजिश उसकी पत्नी उर्मिला ने अपने प्रेमी सिकंदर उर्फ काला के साथ मिलकर रची थी। दोनों के बीच प्रेम संबंधों की जानकारी होने पर प्रमोद विरोध कर रहा था। इस पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वारदात के दौरान पत्नी रामलीला देखने गई थी। वहीं से WhatsApp पर प्रेमी से पति की हत्या का अपडेट लेती रही। उसका सवाल था-‘अभी मारा है या नहीं?’ पुलिस ने उर्मिला और सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया है।