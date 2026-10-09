‘बचाओ-बचाओ…चीखती रही मां-बेटी’, कारोबारी की दुकान में लगी आग केस में क्या बोले पड़ोसी? पढ़िए बागपत मामले की Inside Story

ShopFire Case Inside Story Baghpat: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में गुरुवार सुबह एक किराना व्यापारी के दुकान में आग लगने से उसकी पत्नी और चार साल की बेटी की मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे पाठशाला रोड पर पुलिस चौकी के पास हुआ। मकान के निचले हिस्से में किराना की दुकान थी, जबकि ऊपर परिवार रहता था। आग लगने के बाद मां-बेटी ऊपरी मंजिल पर फंस गईं। उन्हें बचाने के लिए परिवार और पड़ोसियों ने काफी कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों के दरवाजे पर ताला लगा होने के कारण वे बाहर नहीं निकल सकीं। मृतकों की पहचान व्यापारी अंकुर जैन की पत्नी स्वाति जैन (38) और बेटी अनन्या (4) के रूप में हुई है। आग बुझाने और परिवार को बचाने की कोशिश में व्यापारी अंकुर जैन, उनके नौकर कपिल और पड़ोसी जाहिद समेत कई लोग झुलस गए। आग के दौरान दुकान में रखे दो गैस सिलेंडर भी तेज धमाके के साथ फट गए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आपको बताते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी।