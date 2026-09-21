मुरादाबाद के रामनवमी मेले में भिड़े लोग, लात-घूंसे के बाद बेल्ट से मारपीट

मुरादाबाद के रामनवमी मेले में भिड़े लोग | Image Video Grab
Moradabad Ram Navami Mela Fight: मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौलारी में रामनवमी के मेले के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में बेल्ट से भी हमला किए जाने का दृश्य दिखाई देता है। मेले के दौरान हुई इस मारपीट को लेकर इलाके में चर्चा बनी हुई है।
वीडियो में कई लोग आपस में भिड़ते दिखाई देते हैं। मारपीट के दौरान वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी जैसी स्थिति नजर आती है। हालांकि, वायरल वीडियो में मारपीट शुरू होने की वजह स्पष्ट नहीं हो रही है।
घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस स्तर पर मामले को लेकर जांच के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के बयान के अनुसार, जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी मूंढापांडे को निर्देशित किया गया है।
पुलिस अब वायरल वीडियो और सामने आई जानकारी के आधार पर मामले की जांच करेगी। जांच के दौरान मारपीट में शामिल लोगों और घटना के पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। पुलिस की जांच के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
रामनवमी के मेले के दौरान हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी।
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