मुरादाबाद के रामनवमी मेले में भिड़े लोग, लात-घूंसे के बाद बेल्ट से मारपीट

Moradabad Ram Navami Mela Fight: मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौलारी में रामनवमी के मेले के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।