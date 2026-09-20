Moradabad: गाली-गलौज रोकने की बात पर भिड़े दो पक्ष, युवक और मां से मारपीट का आरोप

तुषार के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान लव कुश, प्रशांत और कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे। तुषार का आरोप है कि उनके वहां पहुंचने के बाद गाली-गलौज शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि तुषार ने जब गाली देने से मना किया तो बात बढ़ गई। आरोप है कि विरोध करने के बाद उसके साथ मारपीट की गई। विवाद बढ़ने पर आसपास के लोगों का ध्यान भी घटना की ओर गया और मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।