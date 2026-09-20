Moradabad: गाली-गलौज रोकने की बात पर भिड़े दो पक्ष, युवक और मां से मारपीट का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर। फोटो सोर्स- पत्रिका
UP Crime: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर कचोधन में युवक और उसकी मां के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पंचमुखी मंदिर के पास गुरुवार को हुए विवाद को लेकर तुषार ने लव कुश, प्रशांत समेत कुछ अन्य लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं, पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिली है और जांच की जा रही है।
तुषार के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान लव कुश, प्रशांत और कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे। तुषार का आरोप है कि उनके वहां पहुंचने के बाद गाली-गलौज शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि तुषार ने जब गाली देने से मना किया तो बात बढ़ गई। आरोप है कि विरोध करने के बाद उसके साथ मारपीट की गई। विवाद बढ़ने पर आसपास के लोगों का ध्यान भी घटना की ओर गया और मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
तुषार के मुताबिक, मारपीट की जानकारी होने पर उसकी मां गुड्डी भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। तुषार का आरोप है कि इस दौरान उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद तुषार और उसकी मां ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।
जयंतीपुर चौकी प्रभारी अरुण वर्मा ने मामले को लेकर बताया कि विवाद दोनों पक्षों के बच्चों के बीच हुए झगड़े से जुड़ा है। पुलिस को इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस के अनुसार, शिकायतों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल और विवाद से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही दोनों पक्षों के आरोपों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायतों और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और मारपीट के आरोपों में कितनी सच्चाई है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।
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