‘देश में लोकतंत्र खतरे में है’, SIR को लेकर आराधना मिश्रा बोली, शत्रुओं के खिलाफ एकजुट होना राष्ट्रीय कर्तव्य

Uttar Pradesh Congress: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने लखनऊ में SIR को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। SIR के नाम पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जो बातें सामने आ रही हैं, वे चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि देश के शत्रुओं के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसके अलावा उन्होंने यूपी में गठबंधन, सीटों के बंटवारे और प्रियंका गांधी की भूमिका पर भी बयान दिया। मोना ने बताया कि अभी सीटों की संख्या को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है।