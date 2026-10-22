22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को लेकर लखनऊ पहुंची पुलिस, नागपुर कोर्ट से मिली थी ट्रांजिट रिमांड

लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को यूपी एसटीएफ नागपुर से लखनऊ ले आई है। तीनों को हजरतगंज थाने लाया गया। नागपुर कोर्ट से 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद अब आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Oct 22, 2026

UP News

मॉडल श्रद्धा दुबे (Instagram Photo श्रद्धा दुबे)

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को यूपी एसटीएफ नागपुर से लखनऊ ले आई है। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे तीनों को हजरतगंज थाने लाया गया। इस दौरान श्रद्धा अपना चेहरा छिपाते हुए थाने के अंदर गई। नागपुर की जिला अदालत ने पुलिस को तीनों आरोपियों की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। अब पुलिस तीनों को कैसरबाग स्थित जिला अदालत में पेश कर सकती है। आरोपियों के पहुंचने से पहले हजरतगंज थाने में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी।

श्रद्धा के फ्लैट पर बकाया टैक्स का नोटिस भेजने की तैयारी

दूसरी ओर, नगर निगम ने श्रद्धा दुबे के फ्लैट पर बकाया टैक्स को लेकर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम के जोनल अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि फ्लैट श्रद्धा के नाम पर दर्ज नहीं है। नगर निगम के रिकॉर्ड में यह शादाब और इशाक खान के नाम पर है। गुरुवार को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा जाएगा और फ्लैट का नए सिरे से कर निर्धारण भी किया जाएगा।

खबर अपडेट हो रही है ...

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2026 10:52 am

Published on:

22 Oct 2026 10:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को लेकर लखनऊ पहुंची पुलिस, नागपुर कोर्ट से मिली थी ट्रांजिट रिमांड

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘पैसा कमाया अखिलेश यादव ने और जेल गए आजम खान’, ओपी राजभर बोले- चुनाव आते ही क्यों आई याद, इतने दिनों तक मिलने क्यों नहीं गए?

Up Politics News
लखनऊ

लखनऊ के कैंट इलाके में ईवी बाइक शोरूम में भीषण आग: शॉर्ट सर्किट से कई गाड़ियां जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

fire
लखनऊ

’10 साल के जुल्म से जनता त्रस्त’: सपा विधायक ने किया दावा, यूपी में सत्ता परिवर्तन का बज चुका है डंका

Ravidas Mehrotra
लखनऊ

UP Politics: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, बोले- 2047 तक जनता का भरोसा नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी

Keshav Prasad Maurya, UP Assembly Election 2027, BJP UP, Akhilesh Yadav, PDA, Rahul Gandhi, Fatehpur News
लखनऊ

लखनऊ से नेपाल तक मॉडल श्रद्धा दुबे के साथ मौजूद था आमिर! गिरफ्तारी के बाद जांच में मिल सकती है मदद

shiva sharma murder case update named accused aamir arrested
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.