शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को लेकर लखनऊ पहुंची पुलिस, नागपुर कोर्ट से मिली थी ट्रांजिट रिमांड

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को यूपी एसटीएफ नागपुर से लखनऊ ले आई है। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे तीनों को हजरतगंज थाने लाया गया। इस दौरान श्रद्धा अपना चेहरा छिपाते हुए थाने के अंदर गई। नागपुर की जिला अदालत ने पुलिस को तीनों आरोपियों की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। अब पुलिस तीनों को कैसरबाग स्थित जिला अदालत में पेश कर सकती है। आरोपियों के पहुंचने से पहले हजरतगंज थाने में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी।