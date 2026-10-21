’10 साल के जुल्म से जनता त्रस्त’: सपा विधायक ने किया दावा, यूपी में सत्ता परिवर्तन का बज चुका है डंका

समाजवादी पार्टी MLA रविदास मेहरोत्रा (Photo-IANS)
Ravidas Mehrotra Statement: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई है। इस बीच, समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ विधायक और तेज-तर्रार नेता रविदास मेहरोत्रा ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 10 वर्षों के कथित कुशासन और जुल्म से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और अब राज्य में सत्ता परिवर्तन का डंका बज चुका है।
लखनऊ में एक बयान के दौरान सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जनसमर्थन लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की आम जनता अब पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। लोगों ने अपना मन बना लिया है और वे बिना किसी कहे ही पार्टी के पक्ष में मतदान और प्रचार करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का हर वर्ग महसूस करता है कि इस सरकार में उन्हें निराशा और प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसके कारण पूरा प्रदेश अब एकमात्र उम्मीद के रूप में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है।
सपा विधायक ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश भर में नफरत फैलाने तथा आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने का काम कर रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकारें धार्मिक आधार पर समाज को बांटने के लिए तनाव और हिंसा भड़काने की साजिश रच रही हैं ताकि सत्ता में बनी रहें। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बेहद जागरूक हो चुकी है और वह बीजेपी के बहकावे में आने वाली नहीं है।
रविदास मेहरोत्रा ने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि अब बीजेपी सरकार की विदाई तय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। सपा नेताओं के इन तीखे तेवरों और लगातार जनता के बीच संपर्क से साफ है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीतिक लड़ाई और अधिक रोचक होने वाली है।
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