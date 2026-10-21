’10 साल के जुल्म से जनता त्रस्त’: सपा विधायक ने किया दावा, यूपी में सत्ता परिवर्तन का बज चुका है डंका

लखनऊ में एक बयान के दौरान सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जनसमर्थन लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की आम जनता अब पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। लोगों ने अपना मन बना लिया है और वे बिना किसी कहे ही पार्टी के पक्ष में मतदान और प्रचार करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का हर वर्ग महसूस करता है कि इस सरकार में उन्हें निराशा और प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसके कारण पूरा प्रदेश अब एकमात्र उम्मीद के रूप में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है।