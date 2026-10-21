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UP Politics: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, बोले- 2047 तक जनता का भरोसा नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी

Keshav Prasad Maurya on Samajwadi Party: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए 2027 में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने विधान परिषद की सभी 11 सीटें जीतने का भरोसा भी जताया।
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लखनऊ

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Harshul Mehra

Oct 21, 2026

Keshav Prasad Maurya, UP Assembly Election 2027, BJP UP, Akhilesh Yadav, PDA, Rahul Gandhi, Fatehpur News

उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य(PC: Facebook/ Keshav Prasad Maurya)

Keshav Prasad Maurya on Samajwadi Party:उत्तर प्रदेशमें विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 में भाजपा लगातार तीसरी बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में भाजपा को सफलता मिली है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कमल खिलेगा।

अयोध्या पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी वर्ष 2047 तक भी उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश में उनकी सत्ता में वापसी नहीं होगी। मौर्य ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी सत्ता में नहीं लौटेंगे।

'गुंडों को संरक्षण देने वाले समाजवादी नहीं हो सकते'

अखिलेश यादव के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने समाजवाद के सच्चे आदर्शों को कायम रखा था। उनके मुताबिक, जो लोग गुंडों को संरक्षण देते हैं, वे समाजवादी नहीं हो सकते। उपमुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर कुछ वर्गों को खुश करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान भगवान राम के भक्तों पर गोली चलवाई गई और भगवान शिव के भक्तों पर लाठीचार्ज कराया गया।

अखिलेश यादव पर अयोध्या की जनता को गुमराह करने का आरोप

केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि दंगाइयों को बचाने वाले लोग खुद को समाजवादी, राष्ट्रवादी या हिंदू राष्ट्रवादी नहीं कह सकते। उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें अपने बयानों के जरिए अयोध्या की जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी नकली समाजवाद का चोला पहनकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर सपा की जीत के बाद पार्टी में जो अहंकार आया है, वह जल्द ही टूट जाएगा।

2027 में भाजपा की लगातार तीसरी जीत का दावा

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। मौर्य ने दूसरे राज्यों में भाजपा की चुनावी सफलता का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के पक्ष में ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने सपा की सत्ता में वापसी की संभावनाओं को खारिज करते हुए दावा किया कि प्रदेश की जनता का भरोसा भाजपा के साथ बना रहेगा।

विधान परिषद की सभी 11 सीटें जीतने का भरोसा

केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले मतदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान में भाजपा सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी को इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा की जीत को लेकर विश्वास जताते हुए सपा पर भी निशाना साधा। हालांकि, सभी 11 सीटों पर जीत का दावा उपमुख्यमंत्री का राजनीतिक आकलन है।

हरीश द्विवेदी की मां की शोकसभा में शामिल होने पहुंचे अयोध्या

केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या धाम पहुंचने के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या आना सौभाग्य की बात है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी की मां का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। मौर्य उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने और शोकसभा में श्रद्धांजलि देने के लिए अयोध्या पहुंचे थे।

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Updated on:

21 Oct 2026 05:34 pm

Published on:

21 Oct 2026 05:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, बोले- 2047 तक जनता का भरोसा नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी

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