UP Politics: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, बोले- 2047 तक जनता का भरोसा नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी

अखिलेश यादव के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने समाजवाद के सच्चे आदर्शों को कायम रखा था। उनके मुताबिक, जो लोग गुंडों को संरक्षण देते हैं, वे समाजवादी नहीं हो सकते। उपमुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर कुछ वर्गों को खुश करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान भगवान राम के भक्तों पर गोली चलवाई गई और भगवान शिव के भक्तों पर लाठीचार्ज कराया गया।