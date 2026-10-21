21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

शिवा शर्मा हत्याकांड: हरिद्वार पहुंचीं मां रंजना शर्मा, करेंगी बेटे की अस्थियों का विसर्जन

लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे का आज जन्मदिन है। वहीं, शिवा की मां रंजना शर्मा हरिद्वार में बेटे की अस्थियों का विसर्जन करेंगी। श्रद्धा की गिरफ्तारी के बाद वह हरिद्वार रवाना हुई थीं। उधर, पुलिस श्रद्धा समेत तीन आरोपियों को नागपुर से लखनऊ लाने की तैयारी कर रही है।
3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Oct 21, 2026

UP News

मॉडल श्रद्धा दुबे (X Photo Ashu9621101476)

Shiva Sharma Murder Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में बुधवार को एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। हत्या की आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे का आज जन्मदिन है, जबकि शिवा की मां रंजना शर्मा हरिद्वार में अपने बेटे की अस्थियों का विसर्जन करेंगी। मंगलवार को श्रद्धा की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद वह हरिद्वार के लिए रवाना हो गई थीं। उधर, नागपुर से गिरफ्तार श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को लखनऊ लाने की तैयारी चल रही है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर मामले की जांच आगे बढ़ाएगी।

श्रद्धा की गिरफ्तारी के बाद हरिद्वार रवाना हुईं मां

शिवा शर्मा की मौत के मामले में तीन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी मां रंजना शर्मा मंगलवार देर शाम हरिद्वार के लिए निकल गई थीं। बुधवार को वह बेटे की अस्थियों का विसर्जन करेंगी। इसी दिन मामले की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे का जन्मदिन भी है। शिवा की 9 अक्टूबर को लखनऊ में श्रद्धा दुबे के फ्लैट से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी मां ने हजरतगंज थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी।

नागपुर कोर्ट में पेश किए जाएंगे तीनों आरोपी

मंगलवार को यूपी एसटीएफ, लखनऊ पुलिस और नागपुर क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था। तीनों नागपुर के बेलतरोड़ी थाना क्षेत्र के चिंचभवन स्थित प्रोज़ोन काम अपार्टमेंट में छिपे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बुधवार को पुलिस तीनों को नागपुर कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लेने की प्रक्रिया पूरी करेगी। यूपी पुलिस की टीम भी हुडकेश्वर थाने पहुंच चुकी है।

नेपाल से रायबरेली, फिर आगरा पहुंची श्रद्धा

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिवा की मौत के बाद श्रद्धा लगातार अपने ठिकाने बदल रही थी। वह पहले नेपाल गई और वहां से रायबरेली लौटी। इसके बाद 17 अक्टूबर को आगरा पहुंची और 18 अक्टूबर को वापस लखनऊ आई। बताया जा रहा है कि लखनऊ आने का मकसद कानूनी बचाव के लिए वकालतनामा साइन करना था। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ सड़क मार्ग से नागपुर निकल गई।

मोबाइल और यूपीआई इस्तेमाल करने से बची

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फरारी के दौरान श्रद्धा ने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। ऑनलाइन या यूपीआई भुगतान करने के बजाय वह नकद पैसे देती थी। बताया जा रहा है कि वह रास्ते में टैक्सी और कैब बदलती थी। किसी से संपर्क करने के लिए कैब ड्राइवर के फोन और वाई-फाई का इस्तेमाल करती थी। वह ऐसी जगह रुकती थी, जहां पहचान पत्र देने की जरूरत न पड़े। नागपुर में एक परिचित की मदद से ठहरने के लिए फ्लैट मिला था।

श्रद्धा के ड्राइवर आमिर की भी गिरफ्तारी

यूपी एसटीएफ ने श्रद्धा के ड्राइवर आमिर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शिवा की मौत के समय वह श्रद्धा के साथ मौजूद था। आमिर के नेपाल जाने और श्रद्धा के लिए फर्जी आईडी पर सिम लेने की बात भी सामने आई है। वहीं, पुलिस रश्मि दुबे की कथित साजिश और फरारी में भूमिका की जांच कर रही है। दानिश पर दोनों बहनों को अलग-अलग शहरों में ले जाने और छिपने में मदद करने का आरोप है। पुलिस यह भी जांच रही है कि उसने रास्ते या भेष बदलने में मदद की थी या नहीं।

दानिश की बहन बोलीं, घटना के बाद बात नहीं हुई

शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार आरोपी ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश की बहन ने कहा कि जिस दिन यह मामला हुआ, उस दिन से हमारी दानिश से कोई बातचीत नहीं हुई है। वह ड्यूटी पर गया था, उसके बाद से हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम केवल खबरों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। समाचारों में बताया जा रहा है कि वह नेपाल में है। हमें जो कुछ भी पता चल रहा है, वह केवल न्यूज के जरिए ही पता चल रहा है। इसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं है।

शिवा शर्मा हत्याकांड: मॉडल श्रद्धा दुबे केस में तीसरी कार्रवाई, DCP के बाद ACP भी हटाए गए

ये भी पढ़ें
News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 02:13 pm

Published on:

21 Oct 2026 01:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / शिवा शर्मा हत्याकांड: हरिद्वार पहुंचीं मां रंजना शर्मा, करेंगी बेटे की अस्थियों का विसर्जन

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शिवा शर्मा हत्याकांड अपडेट: नामजद आरोपी आमिर गिरफ्तार

Karnataka crime
लखनऊ

‘मैं जानती हूं, मेरी गलती है’, श्रद्धा दुबे फोन पर बोलीं- थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो क्या, थोड़ा मैटर हो गया

UP News
लखनऊ

‘वे सबको बेवकूफ बना रहे हैं’, INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे पर राजीव राय बोले- अपने गठबंधन की चिंता करें

UP News
लखनऊ

‘यूपी में प्रियंका गांधी की भूमिका अहम’, आराधना मिश्रा ने सीट बंटवारे और SIR मुद्दे पर दिया बड़ा बयान

Aradhana Mishra UP Congress President, UP News, UP Election 2027
लखनऊ

‘देश में लोकतंत्र खतरे में है’, SIR को लेकर आराधना मिश्रा बोली, शत्रुओं के खिलाफ एकजुट होना राष्ट्रीय कर्तव्य

Aradhana Mishra UP Congress President
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.