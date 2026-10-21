‘यूपी में प्रियंका गांधी की भूमिका अहम’, आराधना मिश्रा ने सीट बंटवारे और SIR मुद्दे पर दिया बड़ा बयान

आगामी चुनावों और गठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर आराधना मिश्रा ने बताया कि अभी तक सीटों की संख्या को लेकर कोई अंतिम चर्चा नहीं हुई है। हालांकि हमारे संगठन और शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी तैयारियों की पूरी समीक्षा की है और सभी को अपनी अपनी तैयारियां तेज करने को कहा है। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे इस मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ेगी स्थिति और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। फिलहाल यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही शुरुआती दौर में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, गठबंधन और सीटों को लेकर तस्वीर साफ होती जाएगी।