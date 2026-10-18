Shraddha Dubey News: शिव शर्मा हत्याकांड में बड़ा अपडेट, फरार आरोपियों पर बढ़ेगी इनाम राशि; जानिए क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि बीते 9 अक्टूबर को हजरतगंज स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शिवा पिछले चार महीने से मॉडल श्रद्धा के साथ लिव इन में रह रहा था। घटना के बाद शिवा का शव जब मिला तो उसके शरीर पर केवल अंडरवियर था चेहरे पर लिपस्टिक के निशान थे और शरीर पर कई जगह सिगरेट से जलाने के निशान भी मिले थे। शिवा की मां रंजना शर्मा ने श्रद्धा उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर आदिल समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों का सीधा आरोप है कि श्रद्धा ने ही शिवा को चौथी मंजिल से नीचे धक्का देकर मारा है। हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह का कहना है कि पुलिस टीमें पूरी सक्रियता से लगी हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।