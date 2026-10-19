‘सपा का होगा सूपड़ा साफ 2027 में जीतेंगे 300 पार सीटें’, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, अखिलेश और राहुल पर साधा निशाना

फतेहपुर में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उप-मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिलों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय से आवास का लाभ मिलना चाहिए और निर्माण कार्य भी जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी गरीब अब कच्चे मकान या झोपड़ी में न रहे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में करीब साढ़े छह लाख प्रधानमंत्री आवास आए हैं जिनका लाभ लगातार जरूरतमंदों को दिया जा रहा है।