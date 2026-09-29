फतेहपुर सिलेंडर ब्लास्ट: मंत्री अजीत पाल बोले- कारण जांच के बाद चलेगा पता, मृतक परिजनों को दिए 2-2 लाख रुपए के चेक

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर मलवां में हृदयविदारक घटना घटी। जब 28 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे सिलेंडर विस्फोट होने से दो मंजिला घर जमींदोज हो गया। जिसमें परिवार के सभी सदस्य दब गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। युद्ध स्तर पर चले राहत कार्य के दौरान मलबे में दबे लोगों को बाहर निकल गया। जिनमें पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि दो अन्य को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। विस्फोट के कारण कई अन्य घरों को भी नुकसान पहुंचा है।