एक-एक कर 5 लोगों पर दामाद ने ससुराल में चलाई तलवार! बेटी ने बताई आंखों देखी; फतेहपुर केस की Inside Story जानिए

मृतक पवन के पिता राम सजीवन के मुताबिक, पत्नी से करीब 4 साल पहले विवाद के बाद वह बच्चों को लेकर गुजरात चली गई थी। आरोप है कि इसके बाद पवन की पत्नी और ससुराल वाले उसे बच्चों से बात नहीं करने देते थे। इस वजह से वह मानसिक तनाव में रहता था। मृतक के पिता ने बताया कि घटना वाले दिन शाम करीब साढ़े पांच बजे पवन घर से निकला था। रात करीब 8 बजे वह वापस आया और करीब 15 मिनट घर पर रुका। उस समय वह काफी घबराया हुआ था। परिवार के लोगों ने हाथ जोड़कर उससे परेशानी पूछी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया।