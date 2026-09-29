‘चीखते-चीखते सब भागे, तभी धमाके से ढह गई छत’, कैसे हुआ सिलेंडर ब्लास्ट हादसा? कारोबारी की पत्नी ने बताया आंखों देखा हाल!

सुरेश की पत्नी उमा देवी के मुताबिक, हादसे के वक्त वह अपनी बेटी लक्ष्मी और छोटे भाई स्वर्गीय रोहित की पत्नी पूजा (38) के साथ मकान के निचले हिस्से में खाना बना रही थीं। इसी दौरान गैस रिसाव होने लगा। उन्होंने कहा कि इसी कारण सिलेंडर में आग लग गई। आग फैलने के बाद परिवार के लोगों ने शोर मचाया…. चीख पुकार मच गई, कुछ ही देर में दूसरा सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गया और जोरदार धमाका हो गया। तभी धमाके से छत ढह गई। हादसे में रोहित की पत्नी पूजा घायल हुई हैं। उनका इलाज कराया जा रहा है।