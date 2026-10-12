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फतेहपुर

आगरा में आज जयंत चौधरी की स्वाभिमान सभा, सांसद-विधायक और मंत्री होंगे शामिल

Jayant Chaudhary: आगरा के जैंगारा में आज राष्ट्रीय लोकदल की स्वाभिमान सभा होगी। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी सभा को संबोधित करेंगे। रालोद नेताओं ने 50 हजार लोगों के शामिल होने का दावा किया है।
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फतेहपुर

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Ankit Sai

Oct 12, 2026

Jayant Chaudhary

कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी (ANI Photo)

Uttar Pradesh Politics News: आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की स्वाभिमान सभा होगी। जैंगारा गांव स्थित गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाली इस सभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। रालोद नेताओं ने सभा में 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया है। इसे सफल बनाने के लिए पार्टी नेताओं ने गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर ग्रामीणों से शामिल होने की अपील की है। सभा में पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री भी मौजूद रहेंगे।

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Updated on:

12 Oct 2026 10:35 am

Published on:

12 Oct 2026 10:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Fatehpur / आगरा में आज जयंत चौधरी की स्वाभिमान सभा, सांसद-विधायक और मंत्री होंगे शामिल

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