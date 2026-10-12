आगरा में आज जयंत चौधरी की स्वाभिमान सभा, सांसद-विधायक और मंत्री होंगे शामिल

Uttar Pradesh Politics News: आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की स्वाभिमान सभा होगी। जैंगारा गांव स्थित गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाली इस सभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। रालोद नेताओं ने सभा में 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया है। इसे सफल बनाने के लिए पार्टी नेताओं ने गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर ग्रामीणों से शामिल होने की अपील की है। सभा में पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री भी मौजूद रहेंगे।