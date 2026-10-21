‘वे सबको बेवकूफ बना रहे हैं’, INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे पर राजीव राय बोले- अपने गठबंधन की चिंता करें



लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय ने महिला आरक्षण और INDIA गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर सभी को बेवकूफ बना रही है। राजीव राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। वहीं, INDIA गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों को सिर्फ विपक्षी गठबंधन की चिंता है। राजभर, निषाद और पटेल की मांगें अलग-अलग हैं, लेकिन वे अपने मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनका अपना गठबंधन कब बनेगा।