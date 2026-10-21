लखनऊ के कैंट इलाके में ईवी बाइक शोरूम में भीषण आग: शॉर्ट सर्किट से कई गाड़ियां जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

Lucknow Cantt Fire News:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सदर कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोला बाजार इलाके में बुधवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां स्थित 'सरला एंड संस' ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) बाइक शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इसकी चपेट में आसपास की दो अन्य दुकानें भी आ गईं। इस भीषण अग्निकांड में शोरूम के भीतर रखी कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं।