21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

लखनऊ के कैंट इलाके में ईवी बाइक शोरूम में भीषण आग: शॉर्ट सर्किट से कई गाड़ियां जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

Lucknow Cantt Fire News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ के सदर कैंट थाना क्षेत्र में गोला बाजार में एक ईवी बाइक शॉप में भीषण आग लग गई।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Oct 21, 2026

fire

Ai Generated Image

Lucknow Cantt Fire News:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सदर कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोला बाजार इलाके में बुधवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां स्थित 'सरला एंड संस' ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) बाइक शोरूम में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इसकी चपेट में आसपास की दो अन्य दुकानें भी आ गईं। इस भीषण अग्निकांड में शोरूम के भीतर रखी कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गईं।

दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग में हड़कंप मच गया। आग की गंभीरता को भांपते हुए फौरन दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरकर आग बुझाने के साथ-साथ राहत व बचाव कार्य शुरू किया।

शॉर्ट सर्किट से फैली आग और मची भगदड़

प्रारंभिक जांच और जानकारी के मुताबिक, दुकान में रखी बैटरियों में शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी थी। बैटरी और प्लास्टिक पार्ट्स होने के कारण आग ने चंद मिनटों में ही पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया। लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में भारी अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया।

दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। गनीमत यह रही कि समय रहते राहत कार्य शुरू हो जाने से किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि, इस हादसे में दुकान और गाड़ियों का कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, इसका सही आकलन आग पूरी तरह बुझने और स्थिति सामान्य होने के बाद ही किया जा सकेगा। इस घटना के बाद से स्थानीय व्यापारियों में सुरक्षा मानकों को लेकर चिंता बढ़ गई है।

दो दिन पहले कपड़े के गोदाम में लगी थी आग

आपको बता दें कि दो दिन पहले 18 अक्टूबर को राजधानी के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में स्थित द्वारिका टावर में एक कपड़े के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई थी। इस दुर्घटना के चलते पूरी इमारत में जहरीला धुआं फैल गया था, जिससे टावर के प्रथम तल पर संचालित हो रही एक लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे लगभग 20 छात्र-छात्राओं के बीच भारी अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई थी।

लाइब्रेरी से निकाले गए 20 छात्र

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर रवाना हो गईं थीं। अग्निशमन कर्मियों ने त्वरित और साहसिक कार्रवाई करते हुए लाइब्रेरी के अंदर फंसे सभी 20 छात्र-छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। हालांकि इस भीषण अग्निकांड में लाखों रुपये मूल्य का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया था, लेकिन गनीमत यह रही कि समय रहते बचाव कार्य हो जाने से कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 10:06 pm

Published on:

21 Oct 2026 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ के कैंट इलाके में ईवी बाइक शोरूम में भीषण आग: शॉर्ट सर्किट से कई गाड़ियां जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

’10 साल के जुल्म से जनता त्रस्त’: सपा विधायक ने किया दावा, यूपी में सत्ता परिवर्तन का बज चुका है डंका

Ravidas Mehrotra
लखनऊ

UP Politics: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, बोले- 2047 तक जनता का भरोसा नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी

Keshav Prasad Maurya, UP Assembly Election 2027, BJP UP, Akhilesh Yadav, PDA, Rahul Gandhi, Fatehpur News
लखनऊ

लखनऊ से नेपाल तक मॉडल श्रद्धा दुबे के साथ मौजूद था आमिर! गिरफ्तारी के बाद जांच में मिल सकती है मदद

shiva sharma murder case update named accused aamir arrested
लखनऊ

शिवा शर्मा हत्याकांड: हरिद्वार पहुंचीं मां रंजना शर्मा, करेंगी बेटे की अस्थियों का विसर्जन

UP News
लखनऊ

‘मैं जानती हूं, मेरी गलती है’, श्रद्धा दुबे फोन पर बोलीं- थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो क्या, थोड़ा मैटर हो गया

UP News
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.