गठबंधन की सीटों से लेकर जौहर विश्वविद्यालय तक…,आजम खान से मुलाकात के दौरान अखिलेश किन मुद्दों पर कर सकते हैं चर्चा?

आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी आजम खान और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों को प्रमुखता दे सकती है। विश्वविद्यालय पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई और इससे जुड़े घटनाक्रम को पार्टी चुनावी विमर्श का हिस्सा बना सकती है। इसके अलावा संभल में हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद से जुड़े मुकदमे के बाद हुई हिंसा तथा हाल ही में सदन में पेश न्यायिक जांच रिपोर्ट भी संभावित चुनावी मुद्दों में शामिल हो सकती है। इसको लेकर भी चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं। इन मुद्दों के जरिए सपा पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक रणनीति को धार देने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, अखिलेश यादव और आजम खान के बीच इन विषयों पर चर्चा होगी या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।