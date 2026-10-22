‘आजम खान ने हमेशा हिंदुत्व और भारत विरोधी बयान दिए’, स्वतंत्र देव सिंह बोले- गलत आदमी का साथ देना सपा की आदत

आजम खान और स्वतंत्र देव सिंह। फोटो-IANS
UP Politics: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जिला जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खानसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान से उनकी बातचीत अच्छी हुई है और उनका स्वास्थ्य ठीक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आजम खान को जल्द न्याय मिलेगा। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आजम खान और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान ने उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व विरोधी और भारत विरोधी बयान दिए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजम खान ने विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों सहित अन्य मामलों में कानून के खिलाफ गलत काम किए, जिसके लिए कानून ने उन्हें सजा दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गलत व्यक्ति का साथ देना उसकी आदत रही है।
बता दें कि अखिलेश यादव रामपुर पहुंचने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतरे। यहां आजम खान के परिवार के सदस्यों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सपा प्रमुख रामपुर जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खान से मुलाकात की।
जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान से उनकी बातचीत अच्छी हुई है और उनका स्वास्थ्य ठीक है। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि वे स्वस्थ रहें और जल्द ही उनको न्याय मिलेगा।” सपा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि आजम खान ने उन्हें कुछ सुझाव दिए हैं। हालांकि, उन्होंने इन सुझावों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी।
अखिलेश यादव ने आजम खान के समर्थन में कहा कि उनके परिवार ने जितना अन्याय सहा है, उतना किसी अन्य परिवार ने नहीं सहा। उन्होंने कहा, “आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे।”
अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे शिक्षा और ज्ञान से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को उन विश्वविद्यालयों में भी दिलचस्पी नहीं है, जो लोगों का भविष्य संवारने का काम करते हैं।
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