‘आजम खान ने हमेशा हिंदुत्व और भारत विरोधी बयान दिए’, स्वतंत्र देव सिंह बोले- गलत आदमी का साथ देना सपा की आदत

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान ने उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व विरोधी और भारत विरोधी बयान दिए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजम खान ने विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों सहित अन्य मामलों में कानून के खिलाफ गलत काम किए, जिसके लिए कानून ने उन्हें सजा दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गलत व्यक्ति का साथ देना उसकी आदत रही है।