UP Politics: ‘दलित उत्पीड़न के 26% मामले यूपी में’, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने एनकाउंटर पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने एनकाउंटर को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में एनकाउंटर के नाम पर सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ एनकाउंटर जायज हो सकते हैं, लेकिन उनके मुताबिक फर्जी एनकाउंटर के मामले भी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सरकार को किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार, अपराध के आरोप लगने मात्र से किसी व्यक्ति को सजा देना उचित नहीं है।