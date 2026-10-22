यूपी बीजेपी आईटी और सोशल मीडिया टीम का ऐलान: जानिए किस क्षेत्र में किसे मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

UP BJP Social Media Convenors List: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया और आईटी विभाग की नई टीम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को क्षेत्रीय संयोजकों और सह-संयोजकों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने प्रदेश के 6 क्षेत्रों- पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर में नियुक्तियां की हैं। वहीं, पश्चिम क्षेत्र में सोशल मीडिया विभाग की जिम्मेदारी शिवांश श्रीवास्तव और आईटी विभाग की जिम्मेदारी अम्बर स्वामी को सौंपी गई हैं।