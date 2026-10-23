MLC Election: वाराणसी में शुरू हुआ मतदान, 75 हजार मतदाता चुनेंगे अपना जनप्रतिनिधि, मैदान में 34 प्रत्याशी

MLC Election UP: उत्तर प्रदेश में शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। मतदाता अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। वहीं, वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए भी वोटिंग जारी है। दोनों निर्वाचन क्षेत्र के 74,840 मतदाता 21 मतदान केंद्रों पर 102 बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 66,952 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 7,888 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्नातक के 73 मूल बूथों के साथ आठ सहायक बूथ भी बनाए गए हैं। वहीं, शिक्षक के लिए 21 बूथ निर्धारित किए गए हैं। यह मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 4 बजे तक मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा।