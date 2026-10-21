एयर शो के अभ्यास के चलते यात्री विमानों की उड़ान में देरी, फ्लाइट्स से उतारा गया, नहीं मिली इजाजत

Varanasi Airport News:वाराणसी में प्रस्तावित एयर शो के अभ्यास के कारण लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। अभ्यास किए जाने के दौरान एटीसी ने इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस के दो विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि विमान की बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी और यात्री अपनी सीट पर बैठ चुके थे, लेकिन एटीसी द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण वापस यात्रियों को विमान से उतर कर टर्मिनल पर लौटना पड़ा। इन विमानों में करीब 350 यात्री क्रू मेंबर्स के साथ सवार थे। बताया जा रहा है कि विमान की बोर्डिंग भी पूरी हो चुकी थी और यात्री अपनी सीट पर बैठकर उड़ान का इंतजार कर रहे थे।