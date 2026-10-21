21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

एयर शो के अभ्यास के चलते यात्री विमानों की उड़ान में देरी, फ्लाइट्स से उतारा गया, नहीं मिली इजाजत

Varanasi News: वाराणसी में प्रस्तावित एयर शो के अभ्यास के कारण लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। अभ्यास किए जाने के दौरान एटीसी ने इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस के दो विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया...
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Oct 21, 2026

Lal Bahadur Shastri International Airport

लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Phot- Patrika)

Varanasi Airport News:वाराणसी में प्रस्तावित एयर शो के अभ्यास के कारण लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। अभ्यास किए जाने के दौरान एटीसी ने इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस के दो विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि विमान की बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी और यात्री अपनी सीट पर बैठ चुके थे, लेकिन एटीसी द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के कारण वापस यात्रियों को विमान से उतर कर टर्मिनल पर लौटना पड़ा। इन विमानों में करीब 350 यात्री क्रू मेंबर्स के साथ सवार थे। बताया जा रहा है कि विमान की बोर्डिंग भी पूरी हो चुकी थी और यात्री अपनी सीट पर बैठकर उड़ान का इंतजार कर रहे थे।

350 से ज्यादा लोगों को करना पड़ा इंतजार

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की उड़ान संख्या 6E-6044 वाराणसी से चेन्नई जानी थी। फ्लाइट में यात्रियों के साथ क्रू मेंबर भी सवार थे। बताया जा रहा है कि इसमें 183 यात्रियों की बोर्डिंग हो चुकी थी और यात्री उड़ान का इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX-1810 को मुंबई के लिए जाना था और इस विमान में भी यात्री बैठ चुके थे। दोनों विमानों को मिलाकर करीब 350 से अधिक यात्री उड़ान भरने वाले थे, लेकिन एटीसी ने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी।

दरअसल, उड़ान के समय पर वाराणसी में वायुसेना द्वारा प्रस्तावित एयर शो का रिहर्सल किया जा रहा था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को उड़ाने की अनुमति एटीसी द्वारा नहीं दी गई। उड़ान में देरी होने के बाद सभी यात्रियों को विमान से नीचे उतार लिया गया और एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में उन्हें इंतजार करने को कहा गया। हालांकि, इस दौरान दोनों एयरलाइन की तरफ से यात्रियों को नाश्ता व जलपान की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि यह एयर शो सुबह 11:40 से 2 बजे दोपहर तक प्रस्तावित है। उसी का अभ्यास बुधवार को किया जा रहा था।

देर से हुआ टेकऑफ

वहीं, एयर शो के अभ्यास की समाप्ति के बाद इंडिगो की फ्लाइट को अनुमति दे गई दे दी गई और यह फ्लाइट दोपहर के 2:40 पर रवाना हुई, जिसे सुबह 10:55 पर उड़ान भरना था। वहीं, मुंबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को सुबह 10:25 पर उड़ान भरना था, लेकिन इस फ्लाइट को उड़ान की अनुमति दोपहर 2:31 पर मिली। गौरतलब है कि एयरफोर्स द्वारा वाराणसी में एयर शो का आयोजन 22, 24 और 25 अक्टूबर को किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2026 03:52 pm

Published on:

21 Oct 2026 03:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / एयर शो के अभ्यास के चलते यात्री विमानों की उड़ान में देरी, फ्लाइट्स से उतारा गया, नहीं मिली इजाजत

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Air Show Varanasi: काशी-महादेव के नाम पर रखे 25 फार्मेशन में दिखेगा वायुसेना का दम, इन विमानों ने अभ्यास को दिया अंतिम रूप, जानें क्या है खास

Varanasi latest news
वाराणसी

एयर शो में पहली बार होगी ‘प्रचंड’ गर्जना, एक साथ 20 लाख लोग देखेंगे वायु सेना की ताकत, थल सेना-नेवी भी होगी शामिल

Varanasi latest news
वाराणसी

एयर शो के लिए दुल्हन की तरह सज रही काशी: दीवारों पर ऊकेरी जा रही कलकृतियां, विदेशी मेहमान संस्कृति से होंगे रूबरू

Varanasi latest news
वाराणसी

काशी में सुखोई-राफेल की गर्जना, घरों से बाहर निकले लोग, शुरू हुआ एयर शो का रिहर्सल

Varanasi latest news
वाराणसी

वाराणसी में ट्रक ने स्कोर्पियो में मारी टक्कर, 4 की मौत, विंध्याचल से लौट रहे थे काशी

Varanasi accident
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.