एयर शो के लिए दुल्हन की तरह सज रही काशी: दीवारों पर ऊकेरी जा रही कलकृतियां, विदेशी मेहमान संस्कृति से होंगे रूबरू

Varanasi Air Show News:वाराणसी में प्रस्तावित एयर शो के मद्देनजर काशी को आकर्षक रूप देने के लिए शहर का व्यापक सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नमो घाट तक प्रमुख मार्गों, भवनों, फ्लाईओवर, अंडरपास और दीवारों को सजाने-संवारने का काम तेजी से चल रहा है। कहीं दीवारों पर गंगा की लहरें और घाटों के दृश्य उकेरे जा रहे हैं, तो कहीं भवनों पर सुबहे बनारस की झलक दिखाई देने की तैयारी है। स्ट्रीट लाइट, पेड़ों और पुलों पर आकर्षक रोशनी की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि एयर शो के दौरान शहर पहुंचने वाले लोगों और विदेशी मेहमानों को काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की झलक मिल सके।