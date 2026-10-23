23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

यूपी न्यूज

Live

UP MLC Election 2026 Live: मुजफ्फरनगर में  हंगामा: मंत्री के सामने सपाई-भाजपाई भिड़े, DIOS पर धमकाने का आरोप

UP MLC Chunav 2026: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज, 23 अक्टूबर को मतदान हो रहा है। इनमें पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है। चुनाव में कुल 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। इस लाइव ब्लॉग में जानिए मतदान से जुड़े ताजा अपडेट, वोटिंग प्रतिशत, प्रमुख उम्मीदवारों की गतिविधियां, चुनावी व्यवस्थाएं और नतीजों से जुड़े सभी बड़े अपडेट।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Aman Pandey

Updated: 23 Oct 2026, 12:44 PM IST

Uttar Pradesh MLC Election 2026 Live Updates

Uttar Pradesh MLC Election 2026 Live Updates: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। इनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। 72 जिलों में 2697 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जहां 14.81 लाख पंजीकृत मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी।

सुबह से ही गोरखपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों में मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है। सैफई में सपा नेता रामगोपाल यादव, उनके बेटे व सांसद अक्षय यादव और बहू डॉ. ऋचा ने मतदान किया। वहीं मछलीशहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने वाराणसी में वोट डालने के बाद आरोप लगाया कि DIOS स्कूलों की मान्यता रद्द करने और शिक्षकों की नौकरी खाने की धमकी दे रहे हैं।

अलीगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के एजेंट बनकर पहुंचे दो युवकों को पकड़ा गया। लखनऊ में सपा ने उत्तर विधानसभा के बूथ नंबर 186 पर वोटर लिस्ट से 50 नाम कटने का आरोप लगाया है। अयोध्या में बूथ एजेंट मतदान से पहले मतदाताओं के पैर छूते नजर आए।

मतदान के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जबकि मतदाता कर्मचारियों और शिक्षकों को वोट डालने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया गया है। पल-पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ…

23 Oct 2026, 12:42 PM IST

UP MLC Election Voting Live: सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, DM-SSP ने खुद संभाला मोर्चा

अलीगढ़ में एमएलसी चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार और SSP नीरज कुमार ने खुद मैदान में उतरकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। एसएसपी के मुताबिक, जिले के 37 मतदान केंद्रों और 67 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और फिलहाल मतदान पूरी तरह सुचारू रूप से चल रहा है।

23 Oct 2026, 12:14 PM IST

UP MLC Election 2026:'हार से पहले ही बहाने बना रही सपा', मंत्री दानिश आजाद का तंज

MLC चुनाव को लेकर मंत्री दानिश आजाद ने दावा करते हुए कहा कि, भाजपा इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। सपा पर निशाना साधते हुए आजाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी हार को पहले ही भांप चुकी है, इसीलिए वह हार का ठीकरा फोड़ने के लिए अभी से बहाने तैयार कर रही है।

23 Oct 2026, 12:01 PM IST

UP MLC Election Live: बूथ 161 पर फर्जी मतदान का आरोप, बिना ID डाले जा रहे वोट

मैनपुरी के बेवर (बूथ 161) में पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में बिना आईडी जांच के सिर्फ पर्ची से वोट डलवाने और वोट डंपिंग का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत है कि भाजपा से जुड़े लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग से तत्काल संज्ञान लेकर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

23 Oct 2026, 11:31 AM IST

MLC चुनाव के दौरान भाजपा-सपा समर्थकों में तीखी नोकझोंक

गोरखपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज बूथ पर मतदान के बाद सपा प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी के बाहर निकलने पर भाजपा के बूथ एजेंटों ने विरोध जताया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मतदान स्थल के अंदर बयान देने और कॉलेज के मुख्य गेट के ठीक बाहर टेंट लगाने को लेकर विरोध किया गया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Oct 2026, 12:44 PM IST

Published on:

Hindi News / UP News / UP MLC Election 2026 Live: मुजफ्फरनगर में  हंगामा: मंत्री के सामने सपाई-भाजपाई भिड़े, DIOS पर धमकाने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

जनता की जिंदगी बदले, तभी सफल माना जाएगा प्रशासन; सुशासन पर सीएम योगी का बड़ा संदेश

लखनऊ में आयोजित होने वाली क्षेत्रीय साधना शृंखला-2026 में आठ राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों की सहभागिता प्रस्तावित है (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

‘पहले पीटा और फिर पत्नी को जबरन पिलाया जहर’, विवाहिता की मौत के बाद मृतका की मां ने लगाए गंभीर आरोप; शामली का मामला

woman dies in shamli deceased mother makes serious allegations case update
शामली

‘रागिनी सोनकर खुद बीजेपी जॉइन करना चाहती हैं’, सपा विधायक के धमकाने के आरोप पर एमएलसी धर्मेंद्र सिंह

Varanasi latest news
वाराणसी

सोने-चांदी की खरीदारी में सैनिकों को प्राथमिकता! बलिया की बनारसी ज्वैलर्स कैंटीन क्यों बटोर रही चर्चा

छोटे गांव से निकलकर मेहनत के दम पर बनाई पहचान, आज चार दुकानों के संचालक हैं अशोक कुमार सोनी; खास व्यवस्था को लेकर लोगों में बढ़ी उत्सुकता (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
बलिया

गोरखपुर में 18 बूथों पर सुबह आठ बजे से वोटिंग, 16 प्रत्याशी मैदान में; मतपत्र पर वरीयता के आधार पर देना होगा वोट

Up news, mlc election
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.