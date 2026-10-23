UP MLC Election 2026 Live: मुजफ्फरनगर में  हंगामा: मंत्री के सामने सपाई-भाजपाई भिड़े, DIOS पर धमकाने का आरोप

Uttar Pradesh MLC Election 2026 Live Updates: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। इनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। 72 जिलों में 2697 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जहां 14.81 लाख पंजीकृत मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वोटिंग शाम 4 बजे तक चलेगी।

सुबह से ही गोरखपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों में मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है। सैफई में सपा नेता रामगोपाल यादव, उनके बेटे व सांसद अक्षय यादव और बहू डॉ. ऋचा ने मतदान किया। वहीं मछलीशहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने वाराणसी में वोट डालने के बाद आरोप लगाया कि DIOS स्कूलों की मान्यता रद्द करने और शिक्षकों की नौकरी खाने की धमकी दे रहे हैं।

अलीगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के एजेंट बनकर पहुंचे दो युवकों को पकड़ा गया। लखनऊ में सपा ने उत्तर विधानसभा के बूथ नंबर 186 पर वोटर लिस्ट से 50 नाम कटने का आरोप लगाया है। अयोध्या में बूथ एजेंट मतदान से पहले मतदाताओं के पैर छूते नजर आए।

मतदान के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी, जबकि मतदाता कर्मचारियों और शिक्षकों को वोट डालने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया गया है। पल-पल की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ…